Запеканка из сырого картофеля с фаршем

Вы хотите приготовить вкусный обед или ужин? Тогда сделайте простую картофельную запеканку с фаршем и сыром в духовке, и Вы не прогадаете! Картофельная запеканка с фаршем – это несложное в приготовлении блюдо, которое быстро освоит любая хозяйка.