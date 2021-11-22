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Запеканка из сырого картофеля с фаршем

Запеканка из сырого картофеля с фаршем

Вы хотите приготовить вкусный обед или ужин? Тогда сделайте простую картофельную запеканку с фаршем и сыром в духовке, и Вы не прогадаете! Картофельная запеканка с фаршем – это несложное в приготовлении блюдо, которое быстро освоит любая хозяйка.

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