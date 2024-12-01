Кобахидзе: Зурабишвили должна будет покинуть президентский дворец в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту республики Саломе Зурабишвили 29 декабря в день истечения ее полномочий придется покинуть Президентский дворец, несмотря на то, что она заявила, что не намерена складывать свои полномочия.
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