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Кобахидзе: Зурабишвили должна будет покинуть президентский дворец в Тбилиси

Кобахидзе: Зурабишвили должна будет покинуть президентский дворец в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту республики Саломе Зурабишвили 29 декабря в день истечения ее полномочий придется покинуть Президентский дворец, несмотря на то, что она заявила, что не намерена складывать свои полномочия.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
А у Грузии армия где? Тот самый случай ввести армию раз не понимают по хорошему  На Запад не надо смотреть они своих людей  на протестах колотят всем втом числе резиновыми пулями.
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17 час.

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