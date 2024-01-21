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В МИД РФ осудили противодействие ФРГ иску о геноциде Израиля в Газе

В МИД РФ осудили противодействие ФРГ иску о геноциде Израиля в Газе

Москву не удивило заявление правительства Германии о том, что оно собирается противодействовать Южно-Африканской Республике (ЮАР), подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде арабского населения сектора Газа.

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