Подробности о состоянии актера Бориса Щербакова появились в СМИ

Стало известно, в какое медицинское учреждение доставили народного артиста России Бориса Щербакова. Народного артиста РФ Бориса Щербакова госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии