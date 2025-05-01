"Сильный стресс": Маргарита Симоньян рассказала о состоянии детей из-за комы Тиграна Кеосаяна

Режиссёр впал в кому в декабре 2024 года и до сих пор находится в больнице.В начале января этого года Маргарита Симоньян поделилась с публикой откровением о состоянии здоровья своего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.
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