"Сильный стресс": Маргарита Симоньян рассказала о состоянии детей из-за комы Тиграна Кеосаяна

Режиссёр впал в кому в декабре 2024 года и до сих пор находится в больнице.В начале января этого года Маргарита Симоньян поделилась с публикой откровением о состоянии здоровья своего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.