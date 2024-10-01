Игорь Майоров: «На нашем предприятии лифт изготавливается за несколько часов»

Генеральный директор METEOR Lift рассказал в эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику», почему уход из России международных брендов не скажется на качестве производства лифтов Российский рынок лифтов переживает ренессанс.
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