Спорт и вера: как открыть православный спортивный клуб при храме в Георгиевской епархии Встречали ли вы когда-нибудь священника с чёрным поясом по айкидо? Нет? А он есть! В Грайворонском благочинии Губкинской епархии иерей Никита Пахомов, настоятель храма, уже 13 лет занимается единоборствами и … .