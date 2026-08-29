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Спорт и Вера!

Спорт и Вера!

 Спорт и вера: как открыть православный спортивный клуб при храме в Георгиевской епархии Встречали ли вы когда-нибудь священника с чёрным поясом по айкидо? Нет? А он есть! В Грайворонском благочинии Губкинской епархии иерей Никита Пахомов, настоятель храма, уже 13 лет занимается единоборствами и … .

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