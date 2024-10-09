В Кремле рассказали о «хорошем турецком подарке» Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому коллеге Владимиру Путину ко дню рождения «хороший турецкий подарок», сообщил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
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