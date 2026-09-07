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Захарова с иронией высказалась об идее ЕС создать «группу мудрецов»

Захарова с иронией высказалась об идее ЕС создать «группу мудрецов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу неудачной инициативы главы европейской дипломатии Каи Каллас создать антироссийскую «группы мудрецов» в Евросоюзе.

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