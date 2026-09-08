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«Она будет работать и дальше»: Лариса Кусакина раскрыла планы дочери после шестых родов

«Она будет работать и дальше»: Лариса Кусакина раскрыла планы дочери после шестых родов

Всего неделя прошла с тех пор, как 44-летняя супермодель Наталья Водянова в шестой раз стала мамой. В этот период во Францию к ней прилетела ее мама Лариса Кусакина, которая взяла на себя бытовые заботы, чтобы поддержать дочь в первые недели после родов.

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