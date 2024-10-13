Курская дуга, 11 октября: Сырский шокирован русским прорывом под Ольговкой — наступают «крайне ужасные дни»

Александр Ситников 12 октября 2024 г., 9:23 Генштаб ВСУ опасается, что в случае разгрома намечающегося «котла», «северяне» на плечах украинских войск войдут на Сумщину Инсайдер из Генштаба ВСУ на условиях конфиденциальности сообщил, что за два дня — 10 и 11 октября, россияне выбили украинские войска с 250 кв.