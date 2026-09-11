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За рулем

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Электромобиль Атом — как идут продажи? Вот точные цифры

Электромобиль Атом — как идут продажи? Вот точные цифры

Продажи российского электромобиля Атом пока идут «не очень бодро», отмечает руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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Юрий Воробьев

Неужели"менеджерам" и прочим спецам не понятно, что в России с её огромными просторами и неожиданностями подобная техника может заинтересовать лишь тех, кто не имеет представления о этих просторах и неожиданностях, то есть полных дебилов больших городов (например Москвы) - поэтому и спроса нет. Это Россия, детка...