Электромобиль Атом — как идут продажи? Вот точные цифры

Продажи российского электромобиля Атом пока идут «не очень бодро», отмечает руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.
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