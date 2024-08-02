Зачем киевский режим скрывает правду о ситуации под Харьковом: в Польше разоблачили ложь Зеленского Юлия СоколоваВ то время как вся западная пресса трубит о колоссальных проблемах украинской армии, а натовские кураторы требуют от Киева стабилизировать ситуацию, Зеленский изворачивается, как может.