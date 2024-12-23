Американский инструктор ВСУ причастен к ударам HIMARS по мирным жителям: Карта специальной военной операции на Украине на 23 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий становится ключевым инструментом для понимания ситуации на фронте.
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