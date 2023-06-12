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Первый российский гуманитарный центр помощи участникам СВО открыли в Омске

Первый российский центр межнациональной гуманитарной помощи участникам специальной военной операции был открыт в Омске.

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