Житель Курска: бойцам ВСУ платят 5 тыс. долларов за убийство волонтеров

Даниил, волонтер, который смог эвакуировать несколько десятков местных жителей из приграничных районов Курской области, рассказал РИА Новости о том, что украинским военнослужащим предлагают денежное вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за каждого ликвидированного волонтера.