«ЛУКОЙЛ» увеличил поставки топлива в Пермский край на 30%

В Пермском крае компания «ЛУКОЙЛ» повысила поставки топлива на 30%. На заседании штаба обсуждались меры по обеспечению бензином и дизелем.
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