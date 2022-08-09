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Киевское «Динамо» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Монако» проиграл ПСВ и вылетел в ЛЕ

Стали известны все участники плей-офф квалификации Лиги чемпионов.  Киевское «Динамо» в дополнительное время обыграло «Штурм» (2:1, первый матч – 1:0).

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