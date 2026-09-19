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Царьград

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"Рома" и "Интер" завершили матч с ничейным счетом 2:2

"Рома" и "Интер" завершили матч с ничейным счетом 2:2

В пятом туре чемпионата Италии "Рома" и "Интер" завершили матч вничью 2:2. Ману Коне оформил дубль за хозяев, а Лаутаро Мартинес - за гостей.

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