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Царьград

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В Новокузнецке завершают реставрацию монумента «Тыл — Фронту»

В Новокузнецке завершают реставрацию монумента «Тыл — Фронту»

В Новокузнецке на мемориальном комплексе завершается монтаж декоративного панно: рабочие установили боковые секции и приступили к центральной части, параллельно облицовывая гранитом парапет трибун.

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