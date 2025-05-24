Самый «глухой» день в СССР: какой «переворот» произошёл 10 сентября 1982 года

Где власть, там интриги, перевороты и прочие «дворцовые тайны». СССР не был исключением. За 70 с лишним лет Советской власти чего только не повидали кабинеты высших партийных аппаратчиков! Одна из самых загадочных и будоражащих конспирологов историй случилась на излете периода «застоя», в 1982 году.