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Зеленский обвинил США в коррупции на поставках оружия

Зеленский обвинил США в коррупции на поставках оружия

Украина получила только половину из выделенных ей 177 миллиардов долларов американской помощи. Об этом в интервью американскому блогеру Лексу Фридману (имя при рождении Алексей Федотов) заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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