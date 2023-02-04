НЕВСКИЕ НОВОСТИ

492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Сдал Дрозденко своих же подельников. Главное за ниточку потянуть... Тут поможет только ЧВК Пригожина.«Пресечение корру...
  • Nana Абраменко
    оставьте бабку, хрен с ней«Гнать ее надо»: ...
  • Герасим
    Работяг  жалко конечно, но машины г-но,  очень не весело когда на пробеге до 100ткм у тебя начинает жрать масло вёдра...Стало известно чи...

Десять суток ареста получил петербуржец за нецензурную брань возле крейсера «Аврора»

Сообщается, что мужчина сопротивлялся действиям полиции. Нарушение общественного порядка обернулось для жителя города на Неве арестом на десять суток.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх