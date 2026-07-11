«Авантюрная киса ищет пару…» — профили котиков на сайтах знакомств

Представьте себе приложение для знакомств, предназначенное только для котиков. Что бы они написали в своих профилях? Какие фото бы выставили? Пользователи сети решили пофантазировать на эту тему и поделились образами хвостатых, ищущих любовь.
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