Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

В Госдуме прокомментировали заявление Мерца о необходимости мирных переговоров

В Госдуме прокомментировали заявление Мерца о необходимости мирных переговоров

Любые призывы к переговорам должны сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз безопасности РФ Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник дал интервью "Ридусу", где прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости начала переговоров по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии