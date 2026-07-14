В Госдуме прокомментировали заявление Мерца о необходимости мирных переговоров

Любые призывы к переговорам должны сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз безопасности РФ Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник дал интервью "Ридусу", где прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости начала переговоров по Украине.