Оператора телесуфлера Трампа обвиняют в использовании инсайдерской информации для ставок на Kalshi

Оператор телесуфлера президента Дональда Трампа находится под пристальным вниманием после сообщения о том, что он заработал сотни тысяч долларов, используя инсайдерскую информацию для ставок на то, что президент скажет во время своего послания о положении страны.
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