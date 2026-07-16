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Оператора телесуфлера Трампа обвиняют в использовании инсайдерской информации для ставок на Kalshi

Оператора телесуфлера Трампа обвиняют в использовании инсайдерской информации для ставок на Kalshi

Оператор телесуфлера президента Дональда Трампа находится под пристальным вниманием после сообщения о том, что он заработал сотни тысяч долларов, используя инсайдерскую информацию для ставок на то, что президент скажет во время своего послания о положении страны.

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