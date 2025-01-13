Скандал с приложением Sonos достиг кульминации — гендир производителя аудиоус...

Скандал с приложением Sonos достиг кульминации — гендир производителя аудиоустройств ушёл в отставкуГенеральный директор производителя Sonos Патрик Спенс (Patrick Spence) покинул свой пост, а исполняющим обязанности главы компании сегодня же был назначен член совета директоров Том Конрад (Tom Conrad).