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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Скандал с приложением Sonos достиг кульминации — гендир производителя аудиоус...

Скандал с приложением Sonos достиг кульминации — гендир производителя аудиоус...

Скандал с приложением Sonos достиг кульминации — гендир производителя аудиоустройств ушёл в отставкуГенеральный директор производителя Sonos Патрик Спенс (Patrick Spence) покинул свой пост, а исполняющим обязанности главы компании сегодня же был назначен член совета директоров Том Конрад (Tom Conrad).

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