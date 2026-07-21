Гибель 19-летней военнослужащей в Иордании вызвала острую дискуссию в США Пентагон назвал имена двух американских военнослужащих, погибших на авиабазе Муваффак Салти в И.
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Гибель 19-летней военнослужащей в Иордании вызвала острую дискуссию в США Пентагон назвал имена двух американских военнослужащих, погибших на авиабазе Муваффак Салти в И.
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