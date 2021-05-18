Сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области организован выезд в г. Рассказово межведомственной группы специалистов в сфере профилактики потребления психоактивных веществ и пропаганды здорового образа...

Сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области организован выезд в г. Рассказово межведомственной группы специалистов в сфере профилактики потребления психоактивных веществ и пропаганды здорового образа...

Участниками традиционной антинаркотической акции «Уроки здравого смысла», которая прошла на базе средней общеобразовательной школе № 5 «Центр ИнТех» г.

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