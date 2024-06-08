Пилотов Формулы-1 тренируют не только за рулем. Реакцию отрабатывают с помощью теннисного мяча: видео

Зрителю со стороны кажется, что пилоты Формулы-1 управляют болидом играючи. В реальности же их скорость реакции вполне тянет на сверхчеловеческую: в сети появилось видео тренировок одного из пилотов перед заездом и самое интересное, что проходит она не за рулем.
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