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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Штраф Trip.com вынудил компанию отменить эксклюзивные контракты

Штраф Trip.com вынудил компанию отменить эксклюзивные контракты

Крупнейший игрок на рынке онлайн-бронирования Китая, группа Trip.com (оператор платформы Ctrip), согласилась на масштабные изменения в своей бизнес-модели после того, как регуляторы страны оштрафовали компанию на 5,18 млрд юаней (около 62 млрд рублей) за злоупотребление доминирующим положением.

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