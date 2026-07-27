Штраф Trip.com вынудил компанию отменить эксклюзивные контракты

Крупнейший игрок на рынке онлайн-бронирования Китая, группа Trip.com (оператор платформы Ctrip), согласилась на масштабные изменения в своей бизнес-модели после того, как регуляторы страны оштрафовали компанию на 5,18 млрд юаней (около 62 млрд рублей) за злоупотребление доминирующим положением.