В Новосибирске на скамью подсудимых сядет преподаватель медицинского университета

Женщину обвиняют в получении взятки за положительную оценку на экзамене и служебном подлоге.В суде Заельцовского района Новосибирска рассмотрят уголовное дело старшего преподавателя кафедры фармакологии фармацевтического факультета НГМУ Алевтины Ш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии