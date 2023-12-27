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В Новосибирске на скамью подсудимых сядет преподаватель медицинского университета

В Новосибирске на скамью подсудимых сядет преподаватель медицинского университета

Женщину обвиняют в получении взятки за положительную оценку на экзамене и служебном подлоге.В суде Заельцовского района Новосибирска рассмотрят уголовное дело старшего преподавателя кафедры фармакологии фармацевтического факультета НГМУ Алевтины Ш.

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