На детские путёвки по квотам в 2024 году Петербург потратит больше трёх млрд рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Объём расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и молодёжи Петербурга в 2024 году и феврале 2025 года составит больше трёх миллиардов рублей.
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