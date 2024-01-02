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  • Эльдар Алиев
    ☝️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤬В Петербурге мужч...
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    Да кому он интересен этот ушлепок.....Иван Ургант опубл...

На детские путёвки по квотам в 2024 году Петербург потратит больше трёх млрд рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Объём расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и молодёжи Петербурга в 2024 году и феврале 2025 года составит больше трёх миллиардов рублей.

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