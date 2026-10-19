Едва не утопленный украинскими пограничниками мужчина попросил убежище в Молдове Украинец, которому вопреки жестким действиям пограничников ГПСУ удалось доплыть до молдавского берега, запросил у Кишинева убежище.
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