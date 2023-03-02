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«Реал» с 1970 года не обыгрывает «Барселону» на своем поле в Кубке Испании

«Реал» с 1970 года не обыгрывает «Барселону» на своем поле в Кубке Испании

«Барселона» продлила серию без поражений на стадионе «Реала» в Кубке Испании. Сегодня команда Хави одолела соперника на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:0.

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