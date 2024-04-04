Мощная речь от Орбана, которая запомнится надолго: вот, что сказал лидер Венгрии после встречи с Трампом

Сегодня 10K прочитали Здравствуйте, друзья! Европейские политики в стремлении доказать свою преданность заокеанскому гегемону наперебой делают высказывания, которые приводят в недоумение всех остальных разумных людей.
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