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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Почему не измена Родине ?

Почему не измена Родине ?

Оборотни обезврежены: сотрудник МВД легализовала полчища мигрантов в России Вот и понеслись приятные новости о задержании предателей Родины.

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Комментарии
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Генрих
Замечательная информация. Но что будет с теми, кто незаконно стал гражданином России?
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14 час.
radiofree RF
Всех кого легализовали эти оборотни в погонах,будут лишать гражданства и депортировать на историческую родину?
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14 час.
Е Пронина
ужас, что творят МВД чиновники с Россией!!
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12 час.

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