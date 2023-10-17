ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Весь мой декрет муж считал свои расходы на меня, а потом предъявил счет

Весь мой декрет муж считал свои расходы на меня, а потом предъявил счет

Рыться в чужих вещах нехорошо, но иногда это помогает открыть глаза на ситуацию. Вот так и у меня случилось - нашла тетрадку, в которую муж скрупулезно записывал, сколько он потратил на меня денег за время декрета.

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