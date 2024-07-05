В интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман иноагент и террорист Гарри Каспаров озвучил свой "приговор" обоим конкурентам по президентской гонке в СШАОбсуждая вопрос, почему США до сих пор не дают Киеву F-16 и не разрешают Германии поставлять Украине ракеты «Таурус», которые в состоянии разрушить Крымский мост, спортсмен припечатал Шольца за несамостоятельность, а Байдена за принятие "обязательств" перед Путиным –«Шольц, понятно, ждет звонка из Вашингтона.
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