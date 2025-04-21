Зеленский хоронит отношения с Китаем в надежде, что Трамп оценит и похвалит

Политнавигатор Сначала разгон информации о якобы сдавшихся в плен китайцах, а потом и прямое обвинение Зеленским Пекина в участии в войне на стороне России свидетельствует тому, что Киев готов понравиться администрации Трампа даже экономически самоубийственной ценой.