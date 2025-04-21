Политнавигатор Сначала разгон информации о якобы сдавшихся в плен китайцах, а потом и прямое обвинение Зеленским Пекина в участии в войне на стороне России свидетельствует тому, что Киев готов понравиться администрации Трампа даже экономически самоубийственной ценой.
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