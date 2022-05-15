Еврокомиссия может повысить прогноз по инфляции на 2022 год до 6,1%

Еврокомиссия корректирует прогнозы по макроэкономическим показателям ЕС в ближайшие годы. Согласно документам, рост ВВП снижен до 2,7% по сравнению с 4% в февральском прогнозе, а уровень инфляции может возрасти с 3,5% до 6,1%, передает Bloomberg.