Зак Браун: «Задам вопросы о лучшем круге Риккардо. Классная спортивная штука с первой и второй командами»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение, что «РБ» позвала Даниэля Риккардо в боксы ради лучшего круга на Гран-при Сингапура, чтобы помочь лидеру «сестринской» команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
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