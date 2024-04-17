Небензя призвал ООН восстановить финансирование БАПОР до окончания расследования

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в среду, 17 апреля, призвал восстановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до завершения расследования.
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