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Полковник СБУ: «Зеленскому льют в уши хрень про развал РФ, а время на стороне Москвы»

Полковник СБУ: «Зеленскому льют в уши хрень про развал РФ, а время на стороне Москвы»

Развал России приведёт к такому переустройству мира, что «Западу мало не покажется». Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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