Смирнов прокомментировал свой уход с поста губернатора Курской области

Алексей Смирнов ушел с поста губернатора Курской области, чтобы занять новую должность. Президент Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона, подчеркнув необходимость значительных перемен и развития области.
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