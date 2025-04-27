Страна и люди
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Страна и люди

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Имперский Царь-молот на гербе советской Перми

Имперский Царь-молот на гербе советской Перми

Первый герб Перми, белый медведь, несущий на спине золотое Евангелие, Екатерина II утвердила со следующим комментарием: «первое — дикость нравов обитавших жителей, а второе — просвещение через принятие христианского закона».

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