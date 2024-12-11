«Будут воздействовать на российский тыл»: Украина представила крылатые ракеты «Пекло» ﻿

Traveller

И сколько "сбережённых" за 3 (три) года топтания на месте жизней российских солдат заберёт вот такая "игрушка"? И чем дольше будет тянуться эта операция с "браЦким нароТом", тем больше таких "игрушек" они наваяют на голову России. 🥲