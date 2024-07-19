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TSMC не собирается создавать в США совместное предприятие, несмотря на высказ...

TSMC не собирается создавать в США совместное предприятие, несмотря на высказ...

TSMC не собирается создавать в США совместное предприятие, несмотря на высказывания Дональда ТрампаДовольно оптимистичный квартальный отчёт TSMC и сопутствующие прогнозы руководства компании не смогли перевесить негативный информационный фон, сформированный накануне высказываниями кандидата в президенты США Дональда Трампа (Donald Trump) в адрес Тайваня.

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