TSMC не собирается создавать в США совместное предприятие, несмотря на высказ...

TSMC не собирается создавать в США совместное предприятие, несмотря на высказывания Дональда ТрампаДовольно оптимистичный квартальный отчёт TSMC и сопутствующие прогнозы руководства компании не смогли перевесить негативный информационный фон, сформированный накануне высказываниями кандидата в президенты США Дональда Трампа (Donald Trump) в адрес Тайваня.