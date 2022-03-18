Пол Пирс назвал личную Топ-5 лучших игроков всех времен

Член Зала славы Пол Пирс опубликовал в твиттере свою версию Топ-5 лучших игроков НБА всех времен. В пятерку прославленного игрока «Селтикс» вошли его бывший одноклубник Кевин Гарнетт, а также Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Шакил О’Нил.