Пол Пирс назвал личную Топ-5 лучших игроков всех времен

Член Зала славы Пол Пирс опубликовал в твиттере свою версию Топ-5 лучших игроков НБА всех времен. В пятерку прославленного игрока «Селтикс» вошли его бывший одноклубник Кевин Гарнетт, а также Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Шакил О’Нил.
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