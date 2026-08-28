Фёдоров "сбежал" с Украины. Где теперь будет работать бросивший вызов Зеленскому функционер?

Ещё недавно Михаил Фёдоров возглавлял украинское Минобороны, а теперь получил место советника главы итальянского военного ведомства.
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